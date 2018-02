Continúa la búsqueda de Lucía Ayelén Haach

La menor Lucía Ayelén Haach sigue siendo buscada por la policía, ya han pasado 4 días desde que la fuerza de seguridad difundió la búsqueda por su desaparición, tras no volver a su casa luego de ir la clase de inglés.

Luján en línea pudo saber que Lucía no utilizó su teléfono celular, no fue prendido durante estos días y no realizó ninguna actividad desde su móvil.

Cabe decir, que Lucía habría sido visto en la zona de la terminal de ómnibus a partir de esa información fueron solicitadas las cámaras del COM. En presencia de sus padres se proyectaron los registros de las cámaras donde sus progenitores confirmaron que se trataba de su hija.

Importante:

Vestía un pantalón de jeans color azul, remera color rosa, zapatillas tipo botitas de color negra con brillo y una mochila negra y rosa que contiene útiles escolares.

Por otra parte desde las redes sociales organizan un movilización para este lunes 5 de febrero desde las 19, el punto de reunión será el barrio La Loma en Las Amapolas 414 hasta la plaza Belgrano, aunque no está confirmado el destino final.

Publicado el domingo 4 de febrero de 2018