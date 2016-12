Concurrentes reclamos por falta de agua en Luján

Diariamente diversos vecinos se comunican con Luján en Línea para manifestar su reclamo por carecer del servicio de agua corriente en verano.

Desde principios de diciembre las quejas provenientes de la mayoría de los barrios de la ciudad se intensificaron de forma cotidiana. “Hace 15 años que padezco la falta de agua. Reclamos a las diferentes autoridades de turno sin respuestas concretas. Siempre lo mismo “motores que no funcionan, cañerías viejas que no alcanzan por el aumento de población , etc, etc. Me cansé de reclamar la pérdida de agua que hay desde hace alrededor de 5 meses en la calle Lamadrid entre Ituzaingo y Dr. Muñiz y que nos perjudica a todos. Resolverán algo alguna vez???????”, escribió una habitante de apellido Pacheco.

“Hace dos días que hace un poco de calor y ya no tenemos una gota de agua en el barrio Lanusse”, expresó una vecina el pasado 12 de diciembre. “Por favor son las 02.45 de la madrugada y recién nos podemos bañar no hubo agua presión en todo el día. Esto pasa en la calle Ciudadela y capitán Luján hace años”, repudió Nihany.

Al igual que el verano pasado, los ciudadanos de Luján ya empezaron a sufrir la falta del servicio de agua. Las críticas son constantes y los vecinos ruegan tener una solución para enero.

Publicado el Miércoles 21 de diciembre de 2016