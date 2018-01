Concejales de la oposición criticaron la decisión de Luciani sobre los delegados

Los concejales Federico Guibaud, Nicolas Capelli, Silvio Martini, José Neto, Silvia Scarzo y Gabriel Jurina, se refirieron a la designación del nuevo delegado para Open Door, en ese sentido señalaron que durante el año 2017 el Concejo Deliberante aprobó una Ordenanza que, desde hace mucho tiempo, esperaban los vecinos de todas las localidades del partido: la elección popular de los Delegados Municipales.

Los ediles pusieron como ejemplo lo que se viene haciendo en Junín, Pergamino, Olavarría, 9 de Julio, Bragado, Chivilcoy, Salto y otros municipios bonaerenses donde los delegados se elige por voto directo de la ciudadanía.” Desde el bloque de concejales del Frente Renovador se impulsó el proyecto que contó con el apoyo de todos los bloques peronistas”, resaltaron.

Los concejales se refirieron a esta ordenanza y explicaron que, “a la espera de la reglamentación de la Ordenanza N° 6935 por parte del Intendente Municipal, nos enteramos que mediante el Decreto N° 2306/17 se vetó (es decir, se rechazó, se desaprobó) la norma que permitía elegir a los genuinos representantes de las localidades”.

“En una muestra de desprecio por los mecanismos de elección popular, el Intendente Luciani le indicó a sus abogados que utilicen la parte de la biblioteca que le permita justificar lo injustificable: seguir eligiendo con el dedo a los Delegados Municipales, imponiendo a quienes no viven ni conocen el lugar donde tienen que trabajar.En este mismo sentido, se generó una fuerte polémica en Open Door ante el cambio de Delegado, demostrando una vez más que las decisiones se toman por preferencias o pactos partidarios antes que por la búsqueda del bien común”, mencionaron.

Los legisladores consideraron que la elección del Delegado por parte de la comunidad y por voto directo no es un simple formalismo: es la oportunidad de dotar a las Delegaciones de mayor capacidad de articulación, de escuchar a las localidades y convertirlas en verdaderas protagonistas del desarrollo que Luján anhela y necesita. Las localidades requieren mayores grados de autonomía y ésta es la oportunidad de dar un avance democrático en el ámbito del Estado Municipal, agregaron.

“A nosotros nos queda la bronca de no ver materializado el deseo de miles de vecinos y vecinas de nuestras localidades. Al actual Intendente le queda explicar por qué no cumple con la promesa de la campaña electoral del año 2011, cuando dijo que convocaría a la elección directa de los Delegados Municipales. Sería bueno entonces, que el Intendente Luciani use menos el dedo y mucho más la memoria”.

Firman los Concejales Federico Guibaud, Nicolas Capelli, Silvio Martini, José Neto, Silvia Scarzo y Gabriel Jurina.

Publicado el martes 9 de enero de 2018