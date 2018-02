Tras la reunión entre Intendente, Cooperativa, Defensa del Consumidor y comerciantes, en el mediodía del viernes hubo una conferencia de prensa. La misma estuvo comandada por un grupo de comerciantes afín de informar su posicionamiento ante los grandes importes de energía eléctrica. En primer lugar leyeron un comunicado donde manifestaron el descontento general sobre la propuesta presentada por la Cooperativa Eléctrica.

En cuanto a la factura explicaron: “En la factura que todos tienen, hay un item que dice RECUPERO TARIFA-Resolución 419, este es un item que alcanza hasta el 10 por ciento de la sumatoria de los dos primeros items que figuran en la factura. La sumatoria de eso implica hasta el 10 por ciento”…”es 10 por ciento se reduciría al 5 por ciento por el termino de tres meses”. En igual sentido, mencionaron que esto generaría una baja en los impuestos y tasas que siguen en el resto de la factura.

Continuaron con la lectura, y dijeron: “La cooperativa con esta medida, con esta propuesta está sacando de foco la necesidad y urgencia que tenemos todos los comerciantes en poder mantener y sostener la dinámica comercial acá en Luján. Junto con un tema no menor, que son las fuentes de trabajo y familias que dependen de esta actividad”.Asimismo, en el comunicado señalaron que el servicio eléctrico es el más caro de toda las Cooperativas de la provincia.

Al finalizar la lectura del comunicado, explicaron: “Los comerciantes vamos a seguir trabajando, de hecho se están armando varios grupos de trabajo”. El escenario es poco alentador, por lo que manifestaron que, “hay negocios que cerraron y otros que van a cerrar, porque no se puede aceptar ni consentir que un servicio sea más caro que el propio alquiler”.Por otro lado, destacaron que es la primera vez que el comercio se une.

-Municipalidad:

Propuso un proyecto de ordenanza para que sea tratado en el HCD: para las tasas de infraestructura y de seguridad, ofreciéndonos dos opciones a) ambas tasas serán bonificadas al 100% y se podrán descontar de la declaración jurada anual de seguridad e higiene 2018. B) una quita del 50% de las mismas tasas una vez aprobado por el Concejo, con efecto inmediato. Esta medida está dirigida a todos los comerciantes, persona física exclusivamente, que tengan medidores T1 y T2, y cuenten con comercio y un medidor residencia.

Reunión en provincia:

Se acordó que van a estudiar un subsidio a través de un fondo compensador, a las tarifas de la Cooperativa.”Ese subsidio sería hacia la Cooperativa y la Cooperativa tiene que trasladar ese beneficio a los usuarios”, explicaron, pero señalaron que genera mucho tiempo.

Cooperativa:

Garantizó el no corte del servicio, en caso de que el usuario no haya abonado enero. Además, comentaron que no se generarán intereses.

Acip:

Señalaron que mandarán las notas correspondientes a la Confederación Argentina y a la Federación Económica de la provincia Buenos Aires.

Próximo jueves:

Habrá una reunión de comerciantes en ACIP a las 21.00 horas.

Otros aumentos:

En febrero habrá un aumento de 10,36 y el segundo de 6,19 por ciento. Estos aumentos impactan en el consumo, teniendo en cuenta que se dan en período de verano donde el uso de aire acondicionado es aún mayor, argumentaron.

Publicado el viernes 9 de febrero de 2018