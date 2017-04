Comenzó a construirse el monumento por el “Día del Trabajador”

A dos semanas del “Día del Trabajador”, el 1º de mayo, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Enrique Peñalba se refirió al monumento que se está construyendo en Humberto y Lavalle. Por lo que, explicó “lo que me trajo a hacer esto, a toda la comisión directiva y el cuerpo de delegados, es que en Luján no había un lugar donde los trabajadores nos podíamos expresar, un monumento no siendo el de Perón y Eva Perón, para los trabajadores en sí no había nada”.

Enrique Peñalba, acompañado por el escultor del monumento Carlos Atencio destacó, que el artista lo supo entender y construir la escultura.”Es el monumento a los trabajadores de Luján”, dijo y aclaró que no es solo para los trabajadores municipales. A su vez, invitó a todos los Sindicatos y trabajadores a participar del acto que tendrá lugar el 1º de mayo y dijo “este debe ser el encuentro de todos los trabajadores de acá en adelante, esto es un orgullo para todos los del Sindicato de los Trabajadores Municipales”.

Carlos Atencio, se refirió a la escultura y dijo “como artista hacemos lo que el otro necesita, tenemos el don de crear lo que el otro necesita”…”como me consideró un trabajador de la vida más que un artista, creo que fue lo más importante y me sentí identificado también”. Además, agregó “es un orgullo que una obra mía esté en Luján, donde yo me crié”.



Publicado el Lunes 17 de Abril de 2017