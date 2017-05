Comenzarán los trabajos de poda de árboles

La Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Luján, informó que en los próximos días comenzarán a llevarse a cabo los trabajos de poda del arbolado en el casco urbano.

Las tareas a realizarse serán principalmente el acortamiento y equilibrio de los arboles, según el requerimiento de cada especie.

“Se solicita a los vecinos no realizar el trabajo de manera particular ya que en muchos casos las podas son realizadas por personal que no está capacitado para hacer esta tarea, provocando daños irreparables en los ejemplares que se encuentran en la vía pública”, pidieron.

Publicado el Domingo 28 de Mayo de 2017