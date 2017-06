“Charlie y la fábrica de chocolates”, en Carlos Keen

El sábado 10 de junio a las 15hs, con entrada libre y gratuita, se proyectará en el Centro Cultural y Turístico de Carlos Keen la película “Charlie, la fábrica de chocolate”; mientras que el domingo 11 de junio a las 15hs se presentará el espectáculo a la gorra de “Brújula y Positivo”.

SINOPSIS

CHARLIE Y LA FABRICA DE CHOCOLATES

Dicha película estrenada en el año 2005, dirigida por Tim Burton. Es la segunda adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Roald Dahl en 1964, y está protagonizada por Johnny Depp como Willy Wonka y Freddie Highmore como Charlie Bucket.

El desarrollo de una nueva adaptación al cine de la novela comenzó en 1991, 20 años después del estreno de la primera versión, Willy Wonka & the Chocolate Factory (titulada Un mundo de fantasía en España y Willy Wonka y su fábrica de chocolate en Hispanoamérica). Warner Bros. cedió a los herederos de Dahl el control artístico del proyecto, y antes de la participación de Burton estuvieron involucrados otros directores como Gary Ross, Rob Minkoff, Martin Scorsese y Tom Shadyac, mientras que la Warner consideró para el papel de Willy Wonka a actores como Nicolas Cage, Jim Carrey, Michael Keaton, Brad Pitt, Will Smith y Adam Sandler, entre otros.

Burton incorporó al proyecto a sus frecuentes colaboradores Johnny Depp y Danny Elfman. Esta película es la primera desde The Nightmare Before Christmas (1993) en la que Elfman escribió e interpretó canciones para la banda sonora. El rodaje tuvo lugar en los Estudios Pinewood, en el Reino Unido, entre junio y diciembre de 2004, donde Burton intentó utilizar efectos visuales lo menos posible. La película fue un éxito de crítica y de taquilla, logrando una recaudación mundial de 475 millones de dólares.

BRÚJULA Y POSITIVO

Dos personajes de mundo, viajeros, transumantes. En cada sitio donde llegan ponen todo su esfuerzo para reunir a la gente, verla sonreír, tejer con ellos una especie de amistad circunstancial, fuera del tiempo y el espacio.

En esta ocasión ellos intentarán formar esta ronda de complicidad a través de la música y el movimiento, a través del enigma instantáneo de las burbujas, ese reflejo tan fugaz… Y antes de que puedan continuar desplegando su destreza y su arte, otro personaje entrará en escena queriendo interrumpir la función…

Hay que ver cómo se las ingeniarán para continuar con el show.

Publicado el Sábado 10 de Junio de 2017