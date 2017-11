Central termoeléctrica: La Municipalidad asegura no incumplir ninguna ley

Sostiene que no pondrán en riesgo el medio ambiente.

La Municipalidad de Luján, a través de un comunicado, aseguró que ante la instalación de una central termoeléctrica a un costado del cruce de las rutas 6 y 34 no permitirá que se ponga en riesgo el medio ambiente ni incumplirá ninguna ley.

COMUNICADO

Siendo que el pasado lunes 6 del corriente el H. Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 6923 mediante la cual se crea en el Área Rural, la Zona de Uso Específico: Infraestructura de Servicios, Estaciones y Subestaciones de Transferencia de Energía Eléctrica, y en virtud de las consultas recibidas por varios funcionarios municipales basadas en versiones sobre tal medida, el Gobierno Municipal informa a la opinión pública:

a) Se trata de una norma dictada por el Departamento Deliberativo, en ejercicio de sus facultades legales, que no ha infringido ninguna disposición legal ni reglamentaria, por lo que se constituye en un acto legítimo y de plena validez.

b) A través del mismo ha creado una Zona de Uso Específico en el marco de la ley, aplicando, como en otros casos, una regulación que así lo permite.

c) La medida en cuestión obedece a que se ha juzgado conveniente contar, en el distrito, con una Central Térmica de Generación de Energía Eléctrica, capaz de aportar al desarrollo industrial y productivo local un caudal de 115 MGW/Hora.

d) Dicho emprendimiento no se halla eximido de cumplir con todos y cada uno de los requisitos legalmente exigibles para obtener su habilitación, la cual –de no verificarse el estricto cumplimiento de la normativa legal aplicable- no se otorgará.

Hacemos saber a nuestros convecinos que la Municipalidad de Luján no ha incumplido ninguna norma, ni permitirá transgresión alguna que ponga en riesgo a terceros o al medioambiente, y no ha actuado –ni lo hará- fuera de la ley.

Publicado el jueves 9 de noviembre de 2017