Carlos Pedro Pérez: “Todas las rendiciones de cuenta fueron aprobadas por el Tribunal”

El concejal oficialista (bloque Cambiemos), Carlos Pedro Pérez, se refirió al tratamiento de “Rendición de Cuentas” que se desarrolló en la sesión especial del pasado lunes. En primer lugar, destacó el rol que tiene el Tribunal de Cuentas de la provincia, quién cuenta con las facultades para aprobar o no lo presentado por cada distrito.

En relación al despacho del oficialismo, explicó que desde la Comisión se hizo un análisis de la gestión, mientras que la oposición realizó un análisis más técnico. “A mi prejuicio con una cantidad de falencias, inexactitudes, de datos tendenciosos, etcétera, siempre esto es así, los números uno los puede acomodar para que le den bien o le den mal”, agregó en referencia al despacho de la oposición. Asimismo, recordó que en los cinco años de gestión la oposición siempre rechazó la rendición de cuentas.

Presupuesto:

“Durante el año 2016 no se aprobó el presupuesto de la municipalidad y la Ley que prevé una situación como esta dice que si no se aprueba el Presupuesto de un año, hay que utilizar el del año anterior”, aseguró. Por su parte, afirmó que es difícil trabajar sobre presupuestos viejos, en virtud de la inflación, y agregó que todavía tampoco cuentan con el Presupuesto 2017.

A continuación, agregó “puede haber plata, pero si esa plata no está autorizada por el Concejo Deliberante el Intendente no la puede gastar y eso es un poco lo que está sucediendo. Actualmente, hay plata en el Banco, hay fondos que incluso envía la Provincia y la Nación y a veces no se pueden utilizar por no tener el Presupuesto”.

Por último, se volvió a referir a la Rendición de Cuentas y dijo “hasta ahora todas las rendiciones de cuentas de la gestión Luciani fueron rechazadas por Concejo, y al mismo tiempo todas fueron aprobadas por Tribunal”.

Publicado el Miércoles 24 de Mayo de 2017