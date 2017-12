Carlos Pedro Pérez: “Esto es lamentable, es el estilo de Prince”

La sesión preparatoria finalmente se terminó levantando, los ediles de la oposición decidieron levantarse de sus bancas y sin quórum no pudo finalizar la sesión y no se pudieron definir las autoridades. El Concejal en cuestión fue Carlos Pedro Pérez, que fue rechazado por la oposición como autoridad del HCD, además de algunos vecinos que también manifestaron su disconformidad en el recinto. El concejal dialogó con Luján en línea y expresó “esto es lamentable, es lo que se esperaba, es lo que sabíamos que iba a suceder, es el estilo de Prince, es el estilo de la gente que lo acompaña a Prince, no es la primera vez”.

Carlos Pedro Pérez, apuntó a Miguel Prince y dijo que “no entiendo lo que es vivir en democracia, lamentablemente a su edad y con toda la experiencia que tiene en los cargos públicos todavía no entendió que es democracia es respetar la mayoría entre otras cosas, es respetar la decisión de la mayorías y no ensuciar al adversario para obtener un rédito político”.

“Yo no hable, no hice referencia a ninguna de las barbaridades, tenía las causas en mi banca y podría haber sacado todo, no lo hice. No lo hice por prudencia, por respeto a este recinto, porque espero que ellos también recapaciten, porque en el ámbito donde se deben discutir las cosas se levantaron y se fueron”, expresó el concejal. Además, señaló que le molestó mucho que lo traten de antidemocrático, en referencia a un documento que circulo.

Por su parte, puntualizó en la falta de compromiso por la oposición y señaló que hay muchos expedientes esperando y que hoy tampoco se definieron las autoridades de las comisiones. Por último, expresó “quedó acéfalo el Concejo”. Antes de finalizar, aseguró que “me da la sensación de que hay un bache legal, nunca sucedió, ni yo estuve en una situación semejante”.

Publicado el lunes 11 de diciembre de 2017