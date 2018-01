Calle San Martín: se demora el comienzo de la segunda etapa

La continuidad de la obra se semipeatonalización de la calle San Martín está siendo esperada por los vecinos y comerciantes de la ciudad. El Secretario de Obras Públicas Marcelo Gutierrez, explicó que las fechas previstas de continuidad cambiaron, sin embargo garantizó que el convenio sigue en pié. En el mes de enero iba a comenzar la segunda etapa, pero están a la espera de que lleguen los fondos del Ministerio de Desarrollo Urbano de Nación.

“El gran problema que hubo y que hay es que hubo cambios de autoridades, por ejemplo el Subsecretario de Proyectos Urbanos, que firmó el Convenio y que tiene que autorizar el envío de fondos, que es el Arquitecto Jorge Sabato fue removido del cargo o renunció y estamos a la espera de su reemplazante”, pormenorizó.

Por lo que, afirmó que hasta que no exista una firma autorizada no se enviarán los fondos, asimismo detalló que “con lo cual no podemos empezar las obras, no solo la continuación de la calle San Martín sino también la Plaza Colón”.

“Nos quedamos sin un interlocutor con capacidad de firma para bajar los fondos y ese es el problema”, reiteró. A su vez, consideró que los costos de los materiales siguen aumentando y después eso conllevará a un cambio en el presupuesto

Publicado el martes 30 de enero de 2018