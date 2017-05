Buenos resultados en handball y básquet de la UNLu

El pasado fin de semana se realizó la 4º fecha de Liga de Noroeste de Básquet Amateur en el Club Ateneo, el equipo de la UNLu recibió la visita del Club Estudiantes de la Ciudad de Mercedes. Obtuvieron los siguientes resultados:

– Pre Mini: amistoso, sin tanteador.

– Sub 13: UNLu 38 – Estudiantes 27.

– Sub 15: UNLu 62 – Estudiantes 28.

– Sub 17: UNLu 50 – Estudiantes 66.

– Primera: UNLu 55 – Estudiantes 53.

HANDBALL

Los equipos representativos de handball masculino de la UNLu disputaron una nueva fecha del torneo de FEMEBAL en sus respectivas categorías. En primera instancia los menores viajaron a Vicente López por la 5º fecha donde cayeron por 26 – 23. Luego fue el turno de los cadetes, que lograron la victoria de visitante frente a Quilmes por 27– 35.

Por su parte, el domingo 21 fue el turno de los mayores, se enfrentaron de local a Bomberos de La Matanza, logrando la victoria por 29 – 26.

Publicado el Miércoles 24 de Mayo de 2017