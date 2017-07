Boto apuntó sobre la creación del Fondo de Medicamentos y la emergencia farmacéutica

Los concejales Leonardo Boto y Nicolás Capelli, señalaron que el gobierno municipal envió al Concejo Deliberante un informe a partir del pedido realizado por ellos en relación a la continuidad de la entrega de medicamentos a personas sin cobertura médica en el Partido de Luján. A pesar de las reiteradas denuncias públicas de ciudadanos y ciudadanas, que reclaman la ausencia de remedios en centros municipales. Por lo que, explicaron el gobierno considera que la entrega de medicamentos en los CAPS por programas como el REMEDIAR y la entrega de anticonceptivos en el distrito, “a la fecha se ha normalizado”.

Además, señalan que “el Municipio realiza una compra semestral para reforzar aquellos medicamentos de mayor utilización”. En relación a los problemas observados, en el informe señalan que se debe a una falta de “logística de distribución” ya que solo disponen de un vehículo asignado al área.

En este sentido, desde el Bloque de Unidad Ciudadana, Leo Boto consideró que “esta respuesta no nos deja satisfechos porque seguimos escuchando semana a semana a ciudadanos y ciudadanas que van a los centros de salud y les dicen que no hay medicamentos. Además, nos preocupa la suba de precios permanente y los problemas que se registran en PAMI y programas nacionales de medicamentos. Está claro que así no se puede seguir”.

Por ello, Boto consideró que “sostenemos como imprescindible la aprobación del Fondo de Medicamentos y la declaración de la emergencia farmacéutica, propuestas que impulsamos en el Concejo Deliberante. Queremos que el Estado Municipal tenga capacidad para responder al gran problema que están generando las políticas económicas pero es muy difícil si como siempre el Intendente desconoce el problema”.

Finalmente, Boto señaló que “también solicitamos al gobierno información sobre el plan de salud o programa de trabajo en relación al Hospital Municipal que se anunció el 13 de enero. En el informe elevado al Concejo Deliberante omitieron la respuesta en este sentido, por lo cual observamos que dicho anuncio, solo fue eso, un anuncio sin la existencia real de ningún plan ni gestión concreta para mejorar el Hospital”.

Publicado el Lunes 10 de Julio de 2017