Basural: no hubo acuerdos y definiciones en la reunión entre vecinos y la Comisión de Salud

En la tarde del martes se llevó a cabo una reunión convocada por la Comisión de Salud por el basural municipal. Estuvieron presentes, los ediles Marcela Manno (presidenta de la Comisión), Nicolas Capelli, Silvio Martini, Daniel Curci Castro, Erica Pereyra, Cesar Siror, Griselda Krauth y funcionarios del Ejecutivo, el Secretario de Obras Públicas, el Subsecretario del área, el Director de Compras y el encargado del basural municipal. Cabe decir, que hubo una importante concurrencia de vecinos preocupados por el intenso humo de alrededor de 20 días.

El punto central fue el humo, sobre lo que una gran cantidad de vecinos se manifestaron y aseguraron que sus hijos-nietos están respirando el humo que les provoca graves problemas respiratorios. En consecuencia de eso, se interrogó porque el basural siguió prendido durante tantos días, a lo que los funcionarios respondieron que existe una deuda de cuatro millones de pesos y la empresa se desvinculó. En ese marco, el Director de Obras Públicas explicó que mañana habrá una reunión para que se genere un plan de financiación y la empresa retome el trabajo que fue abandonado. El encargado del basural se comprometió en comunicarse con Sergio Almada (presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro).

Por otro lado, se planteó el cierre del basural y que los residuos se lleven al CEAMSE, por lo que los vecinos argumentaron que hubo una emergencia sanitaria que no se cumplió, que no se colocaron las cámaras y luminarias, que no se cercó, entre otras cosas. En referencia a eso, reclamaron la presencia del Secretario de Seguridad Marcelo Oberti, ya que exigen patrullaje en la zona. No obstante, los funcionarios presentes señalaron que hay tres móviles que circulan en el lugar y que van rotando.

En la reunión se abrieron varios interrogantes que no tuvieron respuestas concretas y claras, como ser: qué presupuesto tiene el basural, cuál es el plan de trabajo, y si es posible su cierre definitivo.

Reunión con el Intendente:

Fue un pedido de algunos vecinos que el Intendente les dé una reunión para poder plantear su preocupación y encontrar una solución a lo que están viviendo.

Sesión extraordinaria:

Los vecinos solicitan que se lleve a cabo en la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro. Asimismo, está la posibilidad de que en los próximos días se haga una sesión donde varios son los temas a tratar.

Publicado el martes 9 de enero de 2018