Bancarios repudiaron los cambios en las jubilaciones para los empleados del Banco Provincia

La Asociación Bancaria difundió un comunicado de prensa en donde repudia el cambio de las jubilaciones para los empleados del Banco Provincia.

COMUNICADO

La gobernadora Vidal preparó secretamente una ley que modifica las condiciones jubilatorias de los trabajadores del banco de la Provincia de Buenos Aires, y en un solo día logró imponer en las dos cámaras de la legislatura bonaerense su proyecto, donde levantaron la mano sus cómplices sin siquiera detenerse un minuto para leerla.-

Pero no conforme con la injusticia impartida desde su sitial, acusó a los bancarios jubilados y activos del BP de privilegiados, tratando de exponernos ante la opinió publica frente a la resistencia que lógicamente hicimos y seguiremos haciendo, porque no solo se han afectado nuestras condiciones de vida , sino también nuestro honor.- Y con esto Vidal ha levantado una grieta insalvable: la que existe entre la de la mentira y la verdad; la de la injusticia y la razón, y en esto no hay divisiones partidarias; porque a la hora de luchar tenemos una sola bandera: la defensa de nuestros derechos.-

Es por eso que dejamos en claro que no hay ningún privilegio porque:

• Se aporta por cada trabajador activo entre un mínimo del 37 % y más del 42 % de la totalidad de nuestros haberes.- (*) Ningún sistema ni en argentina ni en el exterior prevé semejante porcentual

• Se aporta por cada trabajador jubilado o pensionado casi un 11%.- Prácticamente ningún sistema en el mundo tiene como aportista al jubilado

• Accedíamos al beneficio con 35 años de aportes como mínimo para jubilarnos a los 60 años, también como mínimo porque deben cumplirse las dos condiciones; y ahora nos agregaron 5 años más, sin distinguir ente hombres y mujeres.- Una flagrante discriminación de nuestras compañeras comparados con el resto de los sistemas incluido ANSES (60 años la mujer, 65 los hombres)

Queda demostrado que no tenemos ningún privilegio, sino por el contrario, comparativamente el resto de los sistemas son mejores en la relación aporte/beneficio, información a la que cualquiera puede acceder, si se molestaran en leer las leyes que son de público acceso.-

PERO ESTO NO ES TODO: ¡EL UNICO GARANTE DEL SISTEMA ES EL BANCO Y NO EL ESTADO, O SEA UNA LEY ARBITRARIA, IRRACIONAL E INCOSTITUCIONAL!

Vecino, colega, compañero, cliente o usuario: Vidal nos quiere dejar sin jubilación pero también sin banco, por eso promueve el enfrentamiento entre nosotros y nuestros clientes con mentiras y provocaciones, y esa no es la función de los gobiernos, que debe ser administrar justicia para que reine la paz social.- Encerrada en la base militar que usa como vivienda, alejada de la inseguridad que padecemos a diario, ha decidido que nosotros recurramos a la huelga y la privación de nuestro servicio. Ella y su gobierno serán los responsables que los jubilados, clientes, trabajadores y usuarios no tengan nuestros servicios, porque solo nos queda la lucha como herramienta, cuando siempre se negaron a dialogar incluso cuando atravesamos un mes de conciliación obligatoria.- ¡PERO CUIDADO! Vidal se prepara también para vaciar la educación, la salud y reducir puestos de trabajo, y mientras nos distrae con mentiras y ataques aumenta el impuesto inmobiliario y deja subir hasta el infinito, los servicios públicos y esenciales en su territorio, para mantener más de 200 asesores en el banco que cobran un promedio de 150.000 pesos por mes: y eso además de ser un privilegio es una vergüenza.-

ASOCIACION BANCARIA- COMISION GREMIAL INTERNA Y CUERPO DE DELEGADOS DE LA SECCIONAL CHIVILCOY-

TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS EN LUCHA DE LA SUCURSAL ………………………………………………………

Publicado el sábado 27 de enero de 2018