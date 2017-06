Baja en las pensiones no contributivas

Durante los últimos días, la Municipalidad de Luján recibió información emanada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en la cual se realizaron una serie de aclaraciones referidas a los baja de pensiones no contributivas, y tomando en cuenta además la preocupación formulada por el Consejo Municipal de Discapacidad, organismo que comprobó la situación existente, el Intendente Municipal Oscar Luciani expresa su adhesión a dicha preocupación, debido a la afectación por medio de esta medida a muchos vecinos del partido de Luján, que en su mayoría no recibieron una notificación previa, instando al órgano nacional responsable a rever la suspensión de pensiones no contributivas para aquellas personas que, por ley nacional, les corresponda mantenerlas, considerando esencial la realización de evaluaciones exhaustivas caso por caso. Hasta tanto esta situación encuentre solución, la Subdirección de Discapacidad, en conjunto con el Consejo Municipal de Discapacidad, y la Secretaría de Politicas Sociales trabajarán brindando información y acompañamiento a los beneficiarios afectados, que deberán acercarse a realizar el reclamo correspondiente en la oficina de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en Lavalle 750 de nuestra ciudad, donde será analizado cada caso de manera particular.





Publicado el Jueves 15 de Junio de 2017