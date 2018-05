Ayrton Pérez salió segundo en Zárate y continúa liderando el torneo

El joven piloto Luján, Ayrton Pérez, llegó al Kartódromo “Ciudad de Zárate” para disputar la tercera fecha del Campeonato Bonaerense de Karting – Kart Plus en la categoría Pre Junior con la idea de mantenerse como único líder en la tabla general. Su gran actuación durante todo este pasado fin de semana lo llevó a cumplir ese objetivo y a subirse al podio en la ceremonia de premiación.

Luego de extensos trabajos para llegar a esta fecha en las mejores condiciones, Ayrton consiguió el tercer puesto en la clasificación pese a sufrir algún inconveniente en su unidad, el que lo frenó a la hora de buscar una mejor posición. Luego, en la primera y única serie, volvió a quedar 3° y de esta manera logró ubicarse en el tercer cajón en la grilla para la final.

“El sábado de la semana pasada vinimos a probar y con piso seco anduvimos muy bien. Después empezó a llover y pudimos probar también con lluvia. Así que para hoy, estábamos bien preparados por si llovía. En la clasificación hice unas buenas vueltas y quedé tercero. Pero tuve un problema con el acelerador, y lo acomodamos después. En la serie anduvimos bien y terminé tercero. Estuvimos bastante juntos y fue una linda carrera. El auto está muy bien para la final y esperamos poder pelear adelante”, comentó.

El domingo encontró a Pérez enfocado en realizar una buena carrera para poder cumplir su objetivo. Apenas la carrera estuvo en marcha, no perdió tiempo y en la primera curva ya había escalado hacia la segunda posición donde se mantuvo durante casi la totalidad de las 12 vueltas. Promediando la etapa, luchó con su inmediato rival, y cayó al 3° puesto. Pero en el 7° giro logró superarlo nuevamente. Allí se mantuvo por el resto de los giros y de esta manera logró subirse al podio una vez más.

Cuando terminó la final, el joven piloto bonaerense, analizó: “El fin de semana fue bastante bueno. En la largada salí muy bien pero después se me complicó un poco porque me faltaba un “cachito” de motor. Peleamos mucho con (Nicolás) Ferranti, y me la tuve que aguantar como pude en el “Curvón”. En “La Tranquera” me pasó, pero peleamos y pude quedar segundo”.

Con este resultado Ayrton Pérez continúa liderando el campeonato con 48 puntos y buscará aumentar la ventaja durante la 4ª fecha que será el 3 de junio en Zárate, con circuito a designar.

Publicado el miércoles 9 de mayo de 2018