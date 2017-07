Avanzan las negociaciones para destrabar el conflicto en Argensun

Los trabajadores de la empresa Argensun dieron a conocer, a través de un comunicado, su conformidad en torno al avance en la negociaciones por parte de la empresa para retomar el diálogo y destrabar el conflicto.

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS TRABAJADORES DE ARGENSUN

Celebramos que la empresa rompa el silencio y convoque a la paz social.

En el día de hoy, nuestra empresa ARGENSUN S.A. a través de su directorio, emitió por primera vez un comunicado convocando al dialogo en pos de “reestablecer el normal funcionamiento de la Planta”, desde ya que los trabajadores de ARGENSUN saludamos que la empresa convoque al dialogo y a normalizar la situación de la fabrica, ya que es juntamente lo que venimos reclamando incansablemente desde hace casi cuatro meses. Pero creemos que hay que aclararle a la comunidad de nuestra ciudad algunas cuestiones y afirmaciones difundidas por parte de la empresa que no son ciertas.

En primer lugar no existió “ninguna versión maliciosa”, más que la propia difundida por la gerencia de la empresa en un comunicado interno dirigido a los trabajadores, en donde anunciaba que de continuar el estado de conflictividad dentro de la empresa, la misma corría serias posibilidades de cierre. Es por eso que los trabajadores salimos inmediatamente a alertar que cien puestos de trabajo estaban en peligro según lo expuesto por parte de la empresa.

En segundo lugar, el comunicado afirma que “irresponsablemente por un grupo menor de representantes sindicales con interés de índole político” ponen en riesgo la tranquilidad y la continuidad de la empresa. Algo totalmente equivocado, ya que todas las medidas que venimos impulsando son decididas en asambleas con la participación de todos los trabajadores de la fabrica y con un acatamiento de más del 90% de los compañeros en todos los paros y movilizaciones, siendo además respaldadas por los dos gremios que tienen representación sindical y legal, UATRE y U.DE.TA. Es tanto el apoyo que venimos recibiendo que más de una veintena de gremios acompañan nuestro justo reclamo y en el pasado lunes 3 de julio el mismo Concejo Deliberante de nuestra ciudad voto una resolución en apoyo a nuestro reclamo y arbitrar como mediador del conflicto.

En tercer lugar la empresa afirma que “los sueldos actuales supera más de un 50% y hasta un 100% los correspondientes a nuestro Convenio”. Algo completamente falso, ya que los trabajadores de ARGENSUN estamos encuadrados en la resolución Nº 30/2014 de la CNTA publicada en el Boletín Oficial Nº 32680, pagina 19 del 16 de julio del 2013 sobre las remuneraciones establecidas para los trabajadores que se desempeñan en la actividad de manipuleo y almacenamiento de granos, nuestra actividad no esta enmarcada en el convenio rural, sin embargo la empresa jamás abono los salarios correspondientes a dicha resolución y se encuadro en la paritaria nacional rural, desde hace seis años, es por eso que exigimos que se nos abone el 35% de aumento salarial tal cual veníamos percibiendo desde hace seis años y solicitamos además a la empresa que abra la discusión de la resolución 30/2014 de la CNTA.

Por último, los trabajadores proponemos avanzar en un acuerdo para destrabar el conflicto y normalizar la situación de la fábrica según los siguientes puntos:

1 – Reincorporación del compañero Rafael Molina.-

2 – Recomposición salarial en base a un incremento porcentual del salario a concensuar entre ambas partes según un cálculo estimativo del total del salario no percibido por la irregularidad liquidatoria establecida por el incumplimiento de la paritaria 2016/2017.-

3- Reconocimiento y aplicación de la resolución de la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario) sobre la paritaria 2017/2018 a partir de la fecha de su homologación y que se abra la discusión de la resolución 30/2013 de la CNTA.-

TRABAJADORES DE ARGENSUN – SINDICATO U.DET.A – DELEGADOS UATRE

Publicado el Miércoles 5 de Julio de 2017