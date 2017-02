Avanza el acuerdo entre Cuidacoches y el Ejecutivo

Hace alrededor de un mes, se generó un conflicto entre los cuidacoches de la zona histórico basilical y el Gobierno Municipal en virtud de la puesta en funcionamiento del sistema de estacionamiento por parquímetros. Luego de distintas reuniones, y el descontento de los cuidadores de autos se comenzó con los primeros avances.

Miguel, Presidente de la Asociación Civil, señaló que no hay definiciones totales, sin embargo dijo “los que más antigüedad tenemos vamos a quedar en el sistema de estacionamiento y los que hacen menos tiempo que están le van a dar la oportunidad de formar una cooperativa de trabajo, eso es lo que hemos charlado con el municipio”.

Además, Miguel comentó que en la jornada de hoy desarrollaron una asamblea de la que participaron todos los cuidacoches. “Ahora esperamos la próxima reunión, que no me dijeron cuando será, no me avisaron, para seguir ajustando algunas cosas”.

En relación a las ganancias, salarios, y demás, explicó que todavía no se habló sobre eso. Asimismo, consideró que espera que en el próximo encuentro se vaya cerrando las cuestión económica.

Publicado el Miércoles 22 de Febrero de 2017