Aseguraron que Lucía Haach no quería volver con sus padres

El sábado por la noche Lucía Haach se escapó junto a otra menor de la Casa de Abrigo. Ante esta situación Luján en línea dialogó con Ana Suárez quién es funcionaria de la Dirección de Niñez y Adolescencia. En ese sentido, indicó que está trabajando la Fiscalía, la DDI de Mercedes, la Policía Bonaerense y Federal para encontrar a ambas. En cuanto a la decisión de irse, explicó que no se vivió una situación de conflicto dentro de la Casa de Abrigo con ninguna de las dos adolescentes.

Desconociendo el motivo que llevó a que tomen esta decisión, relató: “Se estaban terminando de bañar, estaban haciendo una torta y las dos educadoras que estaban a cargo de la casa en su momento estaban bañando a una de las bebes que está en la casa, y bueno se fueron”.

¿Lucía decidió no volver con sus padres?

“Cuando Lucía fue encontrada ella lo que remarcó en cámara Gesell y a la policía, que no quería regresar con ninguno de los dos padres. Entonces se decidió el servicio de Promoción de Derechos del Niño, y se tomó una medida de protección en Casa de Abrigo, no veíamos por lo poco que conocíamos a la familia una vulneración de derechos”, expuso Suárez y añadió que Lucía nunca manifestó que le haya pasado algo con sus padres.

Por otro lado, mencionó que Lucía es una niña reservada que no se expresa demasiado. Antes de los sucedido, explicó que estaban viendo de vincularla con algún otro familiar.

¿Qué función cumple la Casa de Abrigo?

“La casa de abrigo es una institución digamos socio-educativa de puertas abiertas como cualquier lugar convivencial que hoy existe en nuestra provincia”, definió Suárez a diferencia de los institutos para menores que eran más restrictivos, cerrados y con control policial.

“Yo por la fuerza no lo voy a tener encerrado, por eso esto de que no puede haber policía, no puede haber seguridad, porque es como si fuese su hogar. En mi casa yo no tengo un policía vigilando, por eso es muy diferente a los viejos institutos que existían bajo la ley anterior, que era la de patronato”, expresó Ana Suárez.

¿Cuánto hacía que la otra niña se encontraba en Casa de Abrigo?

Comentó que hacía una semana se encontraba alojada, Suárez explicó que esta niña tampoco quería estar con sus padres.”Tampoco había situaciones de vulneración, si situaciones en que ella se exponía al peligro porque se escapaba de su casa”, manifestó.

Antes de finalizar, agregó que “yo creo que personalmente que están en Luján”. En cuanto a la búsqueda aseguró que fue inmediata, además advirtió que no contaban con dinero.

