Alfredo Roncoroni: “El equipo de búsqueda trabajó muy bien”

Can Milo

El veterinario lujanense Alfredo Roncoroni, integrante del equipo que participó en la búsqueda de Santiago Maldonado, habló sobre la aparición del cuerpo en el río Chubut.

Roncoroni trabajó con el can Milo, un border collie especialista en cadáveres y cuerpos vivos. “La experiencia que nos pasó fue única. Una vez instalados en el lugar realizamos las tareas logísticas compuestas por un equipo de ocho personas provenientes de distintas provincias y a las 6:30 de la madrugada nos dirigimos hacia el lugar determinado para comenzar las labores de rastrillajes”, narró.

“A mi me tocó recorrer el margen derecho del río corriente abajo junto con otro can de José C Paz. Hicimos un trabajo de alrededor de 2000 metros”, detalló el veterinario.

“Cuando el cuerpo fue detectado inmediatamente levantamos el rastrillaje de los perros y nos dirigimos al lugar de cita de comando canino para aislarnos totalmente del tema legal. La zona fue preservada y llegó la Policía Científica”, explicó Alfredo Roncoroni.

El cuerpo fue encontrado el martes por la tarde a 300 metros de la zona en donde se produjo el desalojo a la comunidad mapuche, según informaron medios nacionales. La Justicia trabaja para identificar la identidad.

Publicado el miércoles 18 de octubre de 2017