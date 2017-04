Agustín Burgos: “Este gobierno día a día nos demuestra su carácter antipopular”

Durante el acto realizado en la puerta del municipio, el referente de Patria Grande Agustín Burgos tomó la palabra y se pronunció sobre la situación que están atravesando los trabajadores. Por lo que, dijo “este gobierno día a día nos demuestra su carácter antipopular, antipueblo, han logrado que no podamos vivir día a día, que sobre mesa a fin de sueldo, que no podamos tener una educación digna, que no podamos llegar a la alimentación básica”.

“Tres herramientas tenemos los trabajadores, la lucha, la organización y la unidad, no importa a que proyecto político después defendamos, lo importante es que construyamos la unidad en las calles”.

Publicado el Jueves 6 de Abril de 2017