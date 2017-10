Acompañado por la lista local, Florencio Randazzo visitó la ciudad

El candidato a Senador Nacional bonaerese por Cumplir, Florencio Randazzo, recorrió la ciudad en el marco de la campaña legislativa de las próximas elecciones del 22 de octubre. En el recorrido estuvo acompañado por el primer candidato a concejal Jonatan Fattorini y por el resto de los integrantes de la lista. En su llegada realizó una conferencia de prensa y luego se desplazó por las calles de la ciudad con destino a la Basílica.

Durante la conferencia de prensa, Randazzo agradeció a todos los presentes, en primer termino habló sobre la polarización y consideró que es una trampa que no te permite elegir, “no optar y votar en contra de, a mí me parece que sí votas a Cambiemos para votar en contra de Cristina, lo más probable es que ese voto el gobierno lo interprete como una ratificación a las políticas que está llevando adelante, yo encuentro en cada recorrida una fábrica textil que cerró producto de que este gobierno cerró las importaciones”.

“Nosotros creemos que somos una alternativa, una alternativa donde hemos honrado el valor de la palabra, hemos demostrado que la política no es una carrera de oportunismos y de cargos, yo soy un hombre convencido de que no hay mejor forma de honrar la política cuando uno tiene una responsabilidad pública de gestionar, con honestidad y con transparencia”, manifestó.

Como ex Ministro, hizo hincapié en los trenes y dijo que el gobierno ve este medio de transporte como al resto de las políticas, y encuentra soluciones parecidas a situaciones que han llevado al fracaso, “la Argentina de los 70 y de los 90”, puntualizó.

Por otro lado, puso énfasis en la convocatoria de TN donde los candidatos iban a debatir, y dijo “Cristina decidió no ir después de haber participado un representante de su espacio en la coordinación de lo que iba a ser el debate y Bullrich no decidió discutir porque no iba Cristina”.

