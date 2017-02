Acompañado de su perro, un lujanense se va a recorrer el mundo

Facundo Vargas López, lujanense de 27 años, dejará todo y se irá en busca de cumplir su reciente sueño: recorrer el mundo.

SU HISTORIA

EL SuEÑO DEL PIBE “Libres como el viento”

Soy Facundo, tengo 27 años, docente.

Hace 8 años vivo en la ciudad de Luján, además de tener domicilio acá, me siento parte de esta bella ciudad.

Soy oriundo de la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Mis primeros años en Luján estudié en la UNLu contador público, pero al tiempo me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo esa carrera. Ahí fue cuando descubrí la docencia, comencé a estudiar el Profesorado en Educación Primaria, en segundo año comencé a trabajar, me di cuenta que era lo mío, era mi vocación trabajar con niños.

Mientras tanto realizaba en mis vacaciones de verano e invierno diferentes viajes de mochileros, por el norte y el sur de nuestro hermoso país, recorrí algo de Sudamérica. Otro de mis grandes amores era viajar.

Hasta el año pasado trabajé en la EP Nº 11 de nuestra ciudad y en la EP Nº 9 de Open Door, hice el curso de Acompañante Terapéutico para en algún momento poder trabajar con niños con diferentes patologías, otra cosa que descubrí la conexión que podía lograr con ellos.

Hoy, estoy a menos de un mes de arrancar un gran sueño: en diciembre del año pasado adquirí una kombi Volkswagen, modelo ’88, renuncié a mis trabajos y decidí irme sin tiempo a viajar por Latinoamérica.

Mi compañía es mi mascota, amigo fiel, mi perro Hilario. Con posibilidades que se sumen dos amigos, pero todavía están en el proceso de tomar la decisión.

La incertidumbre y los miedos siempre están, pero estoy seguro que el camino me presentará gente hermosa para guiarme y ayudarme.

La idea es ir haciendo artesanías, cuadros de fibrofácil y atrapasueños para ir juntado plata para el día a día, algunos talleres gratuitos de lectura, escritura y pintura, para que los niños puedan expresarse.

Tengo una Fanpage donde pueden seguir la aventura: https://www.facebook.com/Bloglibrescomoelviento/

Publicado el Jueves 23 de Febrero de 2017