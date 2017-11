ACIFO: “En ningún momento se sanciona a los niños”

El presidente de A.C.I.F.O. Pablo Ehlrich difundió un comunicado en relación a la polémica ventilada en los últimos días sobre la sanción al club Alumni por incidentes en un encuentro ante Italiano Unidos.

“En ningún momento se sanciona a los niños y menos que no puedan realizar el deporte que eligieron, y mucho menos que no puedan ingresar a las escuelas de ACIFO. Es una locura pesar en eso. La sanción es a sus dirigentes, en cabeza al presidente a lo que se denomina como escuela por un año de suspensión y no desafiliación para que recapaciten en su accionar, al presidente como máximo responsable por cinco años y al técnico por viente años. Los chicos quedan absolutamente libres de jugar en cualquier escuela que pertenezca a ACIFO durante el período de sanción”, resalta en la nota divulgada a los medios de comunicación.

COMUNICADO

BASTA DE VIOLENCIA EN EL FUTBOL INFANTIL

ESTO ES LO QUE DESDE ACIFO QUEREMOS INCULCAR EN LAS ESCUELAS QUE PARTICIPAN DE LA ASOCIACION.

JUNTO CON TODOS LOS PRESIDENTES DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES NO QUEREMOS QUE SUCEDAN MAS HECHOS DE VIOLENCIA DENTRO Y FUERA DE LOS CAMPOS DE JUEGO.

NO PODEMOS PERMITIR QUE NIÑOS DESDE LOS 7 AÑOS HASTA ADOLESCENTES VEAN HECHOS DE VIOLENCIA COMO HECHOS NORMALES ,DESDE UN INSULTO O HASTA VER ADULTOS PELEARSE A GOLPES DE PUÑO DENTRO DEL AMBITO DONDE JUEGAN A LA PELOTA.

HASTA AHORA NOS MANTUVIMOS AL MARGEN DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS EN LOS MEDIOS, POR LA DETERMINACION TOMADA POR ACIFO. PERO, VIENDO, QUE SE ESTA MAL INFORMANDO LA SITUACION, DEBEMOS EXPLICAR DICHA RESOLUCION.

PRIMERO QUE NADA, REPUDIAMOS TOTALMENTE LA UTILIZACION DE LOS NIÑOS POR PARTE DE LA ESCUELA ALUMNI PARA EVADIR SU RESPONSABILIDAD COMO INSTITUCION , Y USARLOS PARA NO RESPETAR UN REGLAMENTO Y ESTATUTO DEL CUAL SE RIGUE LA ASOCIACION,EL CUAL YA HA SIDO VIOLADO EN VARIAS OPORTUNIDADES POR ESA DIRIGENCIA.

LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CANCHA DE ITALIANOS UNIDOS CON PADRES,Y DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE ALUMNI SON LA GOTA QUE REBALSO EL VASO. PERMITIR INSULTOS ,AMENASAS Y DISCRIMINACION DE LA PARCIALIDAD DE LA ESCUELA ALUMNI HACIA UN ARBITRO. Y LOS DIRIGENTES RESPONSABLES DE LA ESCUELA ALUMNI NO HACER ABSOLUTAMENTE NADA, CUANDO ESTABAN A SOLO UNOS METROS PARA CALMAR A LA GENTE, CUANDO EN ESE MOMENTO ESTABAN JUGANDO NIÑOS DE LA CATEGORIA 2009. EN ESE MOMENTO NO LES IMPORTO LO QUE VIVIAN ESO NIÑOS, NO SOLO DE SU ESCUELA, SINO DE LA ESCUELA LOCAL DENTRO DEL CAMPO DE JUEGO, Y UNA CANTIDAD DE NIÑOS VIENDO LO QUE SUCEDIA FUERA DEL MISMO. VER LLORAR A SUS JUGADORES Y A LOS DE EL LOCAL AL VER UN TECNICO DE LA ESCUELA DE ALUMNI PEGAR A GOLPES DE PUÑO A UNA PERSONA VEEDOR DE ACIFO ,Y AL ARBITRO DEL ENCUENTRO .NO ES UN PEQUEÑO DISTURBIO. ESTO NO ES LA UNICA VEZ QUE SUCEDE HECHOS DE VIOLENCIA, LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS Y SON CONOCIDOS POR TODAS LAS ESCUELAS QUE PERTENECEN A ACIFO.

EN CUANTO A LA SANCION ,EN NINGUN MOMENTO SE SANCIONA A LOS NIÑOS, Y MENOS QUE NO PUEDAN REALIZAR EL DEPORTE QUE ELIGIERON, Y MUCHO MENOS ,QUE NO PUEDAN INGRESAR A LAS ESCUELAS DE ACIFO. ES UNA LOCURA PENSAR EN ESO.

LA SANCION ES A SUS DIRIGENTES, EN CABEZA DEL PRESIDENTE A LO QUE SE DENOMINA COMO ESCUELA, POR UN AÑO DE SUSPENSIÓN Y NO DESAFILIACION, PARA QUE RECAPACITEN EN SU ACCIONAR , AL PRESIDENTE COMO MAXIMO RESPONSABLE POR CINCO AÑOS, Y AL TECNICO POR VEINTE AÑOS. LOS CHICOS QUEDAN ABSOLUTAMENTE LIBRE DE JUGAR EN CUALQUIER ESCUELA QUE PERTENEZCA A ACIFO DURANTE EL PERIODO DE SANCION A LA ESCUELA.

DE NO CUMPLIR ,DICHA SANCION ,ESTARIAMOS AVALANDO LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL INFANTIL QUE ES LA PEOR DE LAS ENSEÑANZAS QUE LE PODEMOS DAR A LOS CHICOS.

ADEMAS PARA INFORMACION DE LA GENTE QUE NO CONOCE A LA ASOCIACION, LA COMISION DIRECTIVA DE ACIFO ESTA CONFORMADA POR MIEMBROS DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN DE LA ASOCIACION, TOTALMENTE A DON HOREM LO CUAL ,ES YA DIFICIL ENCONTRAR GENTE QUE QUIERA DEDICARLE TIEMPO A TRABAJAR PARA QUE TODAS LAS ESCUELAS PUEDAN PARTICIPAR DE LOS TORNEOS. INCLUSO ,INCLUYO DENTRO DE LA ASOCIACION CATEGORIAS DE JUVENILES HASTA LOS 20 AÑOS PARA QUE PUEDAN ESTAR CONTENIDOS EN UN AMBIENTE SANO POR ELLO ES MUY DOLOROSO QUE SE PIENSE, QUE NO PENSAMOS EN LOS NIÑOS.

A.C.I.F.O.

Publicado el martes 21 de noviembre de 2017