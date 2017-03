Abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses

Desde el 6 de marzo al 14 de abril está abierta la inscripción a los Juegos Bonaerenses. Puede realizarse desde la Web: www.juegos.gba.gob.ar o personalmente a la Dirección de Cultura, 9 de Julio 863. de 8 a 14 Hs.

Las disciplinas y categorías de Cultura 2017 son:

Artes Plásticas:

Dibujo: Juveniles sub 15. (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. (1999, 2000, 2001.), Adultos Mayores: 1957 inclusive y anteriores.

Pintura: Juveniles sub 15. (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. (1999, 2000 y 2001). Adultos mayores: 1957 inclusive y anteriores.

Objeto Artístico Tridimensional: (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. ( 1999, 2000, 2001.), Adultos Mayores:1957 inclusive y anteriores.

Cocineros Bonaerenses:

Plato Principal: Juveniles única. (1999 y 2005 inclusive), adultos mayores: Nacidos1957 y anteriores

Postre: Juveniles única. (1999 y 2005 inclusive), adultos mayores: Nacidos 1957 y anteriores.

Literatura:

Poesía: Juveniles sub 15. (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. (1999, 2000, 2001.), Adultos Mayores: 1957 inclusive y anteriores.

Narrativa: Juveniles sub 15. (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. (1999, 2000, 2001.), Adultos Mayores: 1957 inclusive y anteriores.

Disciplinas Dinámicas.

Danzas Folclórica: Tradicional Bonaerense (Parejas). Juveniles sub 15. (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. (1999, 2000, 2001.), Adultos Mayores: 1957 inclusive y anteriores.

Danza Tango: Tradicional (Parejas). Juveniles sub 15. (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. (1999, 2000, 2001.), Adultos Mayores: 1957 inclusive y anteriores.

Música Rock: Conjunto. Juveniles únicas. (1999 y 2005 inclusive)

Solista Vocal: Juveniles sub 15. (2002, 2003, 2004, 2005), Juveniles Sub 18. (1999, 2000, 2001.), Adultos Mayores: 1957 inclusive y anteriores.

Teatro: (Grupal) Juveniles únicas (1999 y 2005 inclusive), Adultos Única (1957 y anteriores).

Publicado el Martes 21 de Marzo de 2017