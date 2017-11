A punta de cuchillo, le robaron mientras iba a trabajar

Una mujer sufrió un asalto durante la madrugada del pasado jueves 16 de noviembre, en las cercanías del centro, mientras se dirigía a trabajar.

Según narró la víctima, alrededor de las 4:30 caminaba por Francia y Carlos Pellegrini cuando un joven de unos 17/18 la interceptó. “Me cruzó en la cancha de Luján y me tomó de atrás apuntándome con un cuchillo en el cuello y amenazándome para que le entregue la mochila”, describió.

“Cuando se dio cuenta de que la mochila estaba vacía, me tiró un puntazo volviendo a amenazarme y me encuentra el celular, me lo saca del bolsillo y se da a la fuga corriendo por Gálvez”, explicó la damnificada, a quien le sustrajeron un LG K10.

